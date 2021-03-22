'Yol verme' tartışmasında 2 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı
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'Yol verme' tartışmasında 2 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı

22.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:12
'Yol verme' tartışmasında 2 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Fırat E. ve akrabası Serhat Ö. 'yol verme' meselesi nedeniyle tartıştıkları ismi öğrenilemeyen kişi tarafından bıçaklandı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Fırat E. ve akrabası Serhat Ö. 'yol verme' meselesi nedeniyle tartıştıkları ismi öğrenilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı halde iş yerine sığınan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Olay, saat 21.30 sıralarında, Serdivan Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat E. ile beraberindeki akrabası Serhat Ö.'nün bulunduğu 54 FB 918 plakalı otomobil ile plakası bilinmeyen bir otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle kavga çıktı. Üzerindeki bıçağı çıkaran kişi, Fırat E. ve Serhat Ö.'yü bıçakladı. Yaralılar, otomobillerine binerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki iş yerlerine gitti. Sağlık ekiplerine haber veren yaralılar, gelen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'Yol verme' tartışmasında 2 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı
'Yol verme' tartışmasında 2 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı
'Yol verme' tartışmasında 2 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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