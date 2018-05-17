Yol Verme Tartışmasına Müdahale Eden Polis Havaya Ateş Açtı

Yol Verme Tartışmasına Müdahale Eden Polis Havaya Ateş Açtı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yol verme yüzünden çıkan tartışmayı yatıştırmak için bölgeye gelen polis, 3 kişiyi emniyete götürürken, çevredekiler tepki gösterdi.

Yol Verme Tartışmasına Müdahale Eden Polis Havaya Ateş Açtı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, yol verme yüzünden çıkan tartışmayı yatıştırmak için bölgeye gelen polis, 3 kişiyi emniyete götürürken, çevredekiler tepki gösterdi. Polis, havaya ateş açarak kalabalığı uzaklaştırdı.

İlçe merkezi Sakarya Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, 2 kişi ile bir kamyonet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada olay yerine gelen polis, tarafların şikayetçi olması üzerine 3 kişiyi emniyete götürmeye karar verdi. Çevrede toplananlar duruma tepki gösterdi. Çıkan arbedede polis, havaya ateş açtı. Kalabalık dağılırken. 3 kişi emniyete götürüldü.

- Mardin

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