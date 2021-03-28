Yol verme tartışmasına girip trafiği böyle tehlikeye soktular

- Yol verme tartışmasına girip trafiği böyle tehlikeye soktular Araçları birbirine değdirerek ilerlediler Yol verme tartışmasına girip trafiği tehlikeye sokan sürücüler yakalandı Jandarma, trafik kurallarını hiçe sayanları cezasız bırakmadı Şile'de yol verme tartışmasına girip trafiği...

- Yol verme tartışmasına girip trafiği böyle tehlikeye soktular

Araçları birbirine değdirerek ilerlediler

Yol verme tartışmasına girip trafiği tehlikeye sokan sürücüler yakalandı

Jandarma, trafik kurallarını hiçe sayanları cezasız bırakmadı

İSTANBUL - Şile'de yol verme tartışmasına girip trafiği tehlikeye sokan sürücüler, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülerin ifadesinde bir birlerine şaka yapmak maksadıyla yaptıklarını" söyledikleri ortaya çıktı. Sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu o anlar kamerada .

Şile yolunda 21 Mart 2021 günü trafikte yol verme tartışmasına giren iki sürücü, araçlarını birbirine çarptırarak ilerlemişlerdi. İki şeritli yolu paylaşamayan sürücüler, yağmura rağmen hızlarını kesmemişlerdi. Bir süre sonra yol verme inatlaşması bu kadarına da pes dedirten görüntüler ortaya çıkarmıştı. Bu görüntüler aynı yolda seyahat eden başka bir sürücü tarafından görüntülenmişti.

Jandarma adım adım iz sürdü

Bu görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yüzlerce güvenlik kamerası izlendikten sonra ilk olarak araçların plakalarına buradan da araçların sürücülerine ulaşıldı.

Trafikte şakalaşıyorduk dediler

Jandarma ekiplerince haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınan Ş.Ş. ve N.Y. isimli sürücüler sorgulamalarında "aslında yakın arkadaş olduklarını, trafik kuralları ile kendilerini ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayarak böyle tehlikeli araç kullanmalarını ise bir birlerine şaka yapmak maksadıyla yaptıklarını" belirttikleri ortaya çıktı.

İdari para cezası uygulandı

İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen araçların Ş.Ş ve N.Y. isimli sürücülerine; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği ceza yazılırken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de idari para cezası olmak üzere toplam 7 bin 728 TL para cezası uygulandı.

İdari para cezası ile kurtulamadılar

Ayrıca söz konusu şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan soruşturma başlatılmıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZÖHRE ALAGÖZ