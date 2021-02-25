'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vuran şüpheli, adliyede

BURSA'da, 'yol verme' nedeniyle tartıştığı Yücel Çakmakçı'yı (47) tabancayla vurarak yaralayan Ömer Faruk S. (25), polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Servis minibüsü sürücüsü Yücel Çakmakçı ile kamyonet sürücüsü Ömer Faruk S. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen 2 sürücü, bir süre yol kenarında tartıştı. Yücel Çakmakçı, minibüsüne doğru yürüken Ömer Faruk S., belinden çıkardığı tabancasıyla ateş açtı. Bacağından vurulan Çakmakçı, kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Faruk S. ise kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çakmakçı, tedaviye alındı. GÖZALTINA ALINIP, ADLİYEYE SEVK EDİLDİOlaydan sonra soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin aracının plakasının 16 FAS 79 olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheli Ömer Faruk S.'yi bu sabah kamyonetiyle seyir halindeyken yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.SALDIRI ANI KAMERADAÖte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki sürücünün kaldırımda bir süre tartıştığı, aracına yürüyen Çakmakçı'ya şüphelinin belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtığı yer alıyor. Görüntüde Çakmakçı'nın kanlar içerisinde kalmasına rağmen, şüphelinin rahat tavırlar sergilediği dikkat çekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN