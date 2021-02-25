'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vuran şüpheli, adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vuran şüpheli, adliyede

25.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:30
'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vuran şüpheli, adliyede

BURSA'da, 'yol verme' nedeniyle tartıştığı Yücel Çakmakçı'yı (47) tabancayla vurarak yaralayan Ömer Faruk S. (25), polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

BURSA'da, 'yol verme' nedeniyle tartıştığı Yücel Çakmakçı'yı (47) tabancayla vurarak yaralayan Ömer Faruk S. (25), polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Servis minibüsü sürücüsü Yücel Çakmakçı ile kamyonet sürücüsü Ömer Faruk S. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen 2 sürücü, bir süre yol kenarında tartıştı. Yücel Çakmakçı, minibüsüne doğru yürüken Ömer Faruk S., belinden çıkardığı tabancasıyla ateş açtı. Bacağından vurulan Çakmakçı, kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Faruk S. ise kaçtı. 

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çakmakçı, tedaviye alındı. GÖZALTINA ALINIP, ADLİYEYE SEVK EDİLDİOlaydan sonra soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin aracının plakasının 16 FAS 79 olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheli Ömer Faruk S.'yi bu sabah kamyonetiyle seyir halindeyken yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.SALDIRI ANI KAMERADAÖte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki sürücünün kaldırımda bir süre tartıştığı, aracına yürüyen Çakmakçı'ya şüphelinin belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtığı yer alıyor. Görüntüde Çakmakçı'nın kanlar içerisinde kalmasına rağmen, şüphelinin rahat tavırlar sergilediği dikkat çekiyor.

 


'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vuran şüpheli, adliyede
'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vuran şüpheli, adliyede
'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vuran şüpheli, adliyede
'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vuran şüpheli, adliyede
'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vuran şüpheli, adliyede
'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vuran şüpheli, adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Türkan Şoray Defne Samyeli Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Umut Bulut Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Yol verme' nedeniyle tartıştığı sürücüyü tabancayla vuran şüpheli, adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 14:30:42. #1.14#
title