Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı

Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı

ÇORUM (İHA) – Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

16.08.2019 15:05
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı

ÇORUM (İHA) – Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Olay, Sungurluoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Araçlarından inen şahıslar birbirlerine sopalarla vururken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

Vatandaşlar tarafından görüntülenen kavgayı vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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