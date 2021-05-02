Trafikte yangın tüplü yol verme kavgası kamerada
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Trafikte yangın tüplü yol verme kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Trafikte yangın tüplü yol verme kavgası kamerada -Beykoz'da trafik kavgası: Yangın tüpünü üzerine boşalttı İstanbul, Beykoz'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında kavga çıktı.

Trafikte yangın tüplü yol verme kavgası kamerada

-Beykoz'da trafik kavgası: Yangın tüpünü üzerine boşalttı

İSTANBUL - İstanbul, Beykoz'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında kavga çıktı. Tekme yumrukların havada uçtuğu kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle son bulurken, kavga anı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde, Beykoz Yeni Riva yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası otomobilden inen sürücü, kamyonet sürücüsüne tekme ile saldırması sonucu olay kavgaya dönüştü. Tekme salladığı pikapın aynasını kıran sürücü, ardından otomobilinin bagajından aldığı yangın söndürme tüpünü pikap sürücüsünün üzerine boşaltan otomobil sürücüsü, yangın tüpüyle saldırısına devam etti. Pikap sürücüsü kaçarak kendini kurtarmaya çalıştı. Trafikte diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son bulurken, trafikte kısmi süreli yoğunluk oluştu. Yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte yangın tüplü yol verme kavgası kamerada
Trafikte yangın tüplü yol verme kavgası kamerada
Trafikte yangın tüplü yol verme kavgası kamerada
Trafikte yangın tüplü yol verme kavgası kamerada
Trafikte yangın tüplü yol verme kavgası kamerada
Trafikte yangın tüplü yol verme kavgası kamerada
Trafikte yangın tüplü yol verme kavgası kamerada
Trafikte yangın tüplü yol verme kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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