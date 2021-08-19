YOL VERME KAVGASINDA VURULAN YUNUS EMRE, 5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
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YOL VERME KAVGASINDA VURULAN YUNUS EMRE, 5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, trafikte yol verme kavgası sırasında tabancayla vurulan Yunus Emre Bayazıt (24), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

GAZİANTEP'te, trafikte yol verme kavgası sırasında tabancayla vurulan Yunus Emre Bayazıt (24), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 14 Ağustos günü 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Bayazıt ile Y.E. arasında, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Y., belinden çıkardığı tabancayla Yunus Emre Bayazıt'a ateş etti. Yaralanan Bayazıt, kanlar içinde yere yığılırken, E.Y. ise kaçtı. Yunus Emre Bayazıt, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bayazıt, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yunus Emre Bayazıt'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis, E.Y.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

YOL VERME KAVGASINDA VURULAN YUNUS EMRE, 5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
YOL VERME KAVGASINDA VURULAN YUNUS EMRE, 5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
YOL VERME KAVGASINDA VURULAN YUNUS EMRE, 5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
YOL VERME KAVGASINDA VURULAN YUNUS EMRE, 5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
YOL VERME KAVGASINDA VURULAN YUNUS EMRE, 5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YOL VERME KAVGASINDA VURULAN YUNUS EMRE, 5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ - Haberler
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