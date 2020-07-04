Yol verme kavgasında tartıştığı vatandaşları silahla tehdit etti Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir şahıs yol verme kavgasında tartıştığı 2 vatandaşı tabancayla tehdit etti.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir şahıs yol verme kavgasında tartıştığı 2 vatandaşı tabancayla tehdit etti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol verme sebebi ile 2 otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında aracından inen bir şahıs cebinden çıkarttığı tabanca ile diğer araçtaki 2 kişiyi tehdit etti. Şahsın silah doğrulttuğu vatandaş aracının içine girerek kendisini korumaya çalıştı. Şahıs daha sonra tartıştığı kişinin kafasına tabancanın kabzası ile vurdu.

Silahı karşısındaki kişiye doğrultarak tehdit eden şahıs, 2 kişiyi araçlarına bindirdi. Silahı bulunan şahıs da aracına binerken, 2 araç olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA