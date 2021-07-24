Son dakika haber! Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haber! Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk - Haberler | Yerel

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'da trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi silahla bacağından vurularak yaralandı.

Çorum'da trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi silahla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Osmancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat A.(35) ve İsmail E.(32), otomobil ile seyir halindeyken, diğer otomobilde bulunan Ahmet Ç.(34) ve Sezer Y.(29), ile yol verme yüzünden tartışmaya başladılar.

Tartışma esnasında İsmail E'in belinde bulunan tabancayı alan Sezer A., tartıştığı Serhat A'yı bacağından vurarak yaraladı.

İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaşan şahıslar, polis ekipleri tarafından suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM

Son dakika haber! Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk

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