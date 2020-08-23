Yol verme kavgasında şehir magandasına 'kadın tekvandocu' şoku
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Yol verme kavgasında şehir magandasına 'kadın tekvandocu' şoku

Yol verme kavgasında şehir magandasına 'kadın tekvandocu' şoku -Şehir mağandasına kadın tekvandocu şoku -Kadın ve erkek sürücü arasında tekme tokat yol verme kavgası kamerada -Önce tokat attı sonra dayak yedi İstanbul'da trafikte yol verme tartışmasında bir kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı.

23.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:14

Yol verme kavgasında şehir magandasına 'kadın tekvandocu' şoku

-Şehir mağandasına kadın tekvandocu şoku

-Kadın ve erkek sürücü arasında tekme tokat yol verme kavgası kamerada

-Önce tokat attı sonra dayak yedi

İSTANBUL - İstanbul'da trafikte yol verme tartışmasında bir kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı. Eski tekvandocu olan kadın, adamı fena şekilde dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle kavganın büyümesi önlendi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana geldi. Bir ara sokakta yol tartışması yüzünden bir kadın ve bir erkek sürücü tartışmaya başladı. İddiaya göre, kendine yol vermediğini için sinirlenen erkek sürücü aracından inip, kadın sürücüye sinirlenerek tokat attı. Eski tekvandocu olan Fatma Z. isimli kadın ise tokat karşısında önce kendini savundu daha sonra ise yaşlı adamın burnundan tutarak etkisi hale getirdi. Bu sırada el freni çekilmeyen adamın kullandığı araç ise hareket etti. Aracın hareket etmesi ile panikleyen yaşlı adam, yaklaşık 2 metre giden aracına hızla binerek el frenini çekti. Kadın ise yaşlı adamın arkasından yumrukları vurmaya devam etti. Bu sırada ikilinin arasına bir genç girerek ayırdı. Yaşlı adamın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmasının ardından kadın da aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anları ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Yol verme kavgasında şehir magandasına 'kadın tekvandocu' şoku

Kaynak: İHA

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