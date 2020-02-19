Yol verme kavgasında otobüs altında kalan sürücü 25 gündür yoğun bakımda

19.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:46

Alibeyköy'de yaşanan yol verme kavgasında bir kamyonet sürücüsü, tartıştığı şoförün kullandığı yolcu otobüsünün altında kalarak ağır yaralandı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine göre, 26 Ocak günü 06 LK 134 plakalı otobüsle Ankara-İstanbul seferini yapan sürücü C.O, yolcularını indirmek için Alibeyköy'deki cep otogarına girmek üzereyken, 34 CGB 840 plakalı kamyonetin sürücüsü Gazi G. (45) ile yol verme kavgası yaşadı.

İki sürücü arasındaki sözlü tartışma bir süre devam etti. Kamyonetin sürücüsü Gazi G, kamyonetinden inerek, hareket halindeki otobüsün peşinden koşmaya başladı. Koşarken şoförle tartışmayı sürdüren Gazi G, otobüsün altında kaldı. Yolcuların uyarması üzerine şoför, otobüsü durdurdu.

Hafriyat işiyle uğraşan 4 çocuk babası Gazi G, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gazi G'nin 25 gündün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan otobüs sürücüsü C.O, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA