Polis, Yol Verme Kavgasına Biber Gazıyla Müdahale Etti: 10 Gözaltı
Adıyaman'da iki grup, yol verme tartışması büyüyünce birbirine girdi. Polisin ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği kavgada 10 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavga sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken 10 kişi gözaltına alındı.
YOL VERME MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ve şahısların yakınlarının da kavgaya karışmasıyla ortalık bir anda karıştı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda kavga sonlandırılırken kavga eden şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenince ortalık bir daha karıştı.
POLİS, BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ
Kavga eden şahısların yakınları mukavemette bulununca polis ekipleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Biber gazından bazı polisler de etkilendi. Bir polis memurunun yanında getirdiği limonun suyunu gözlerine sıkması ise dikkat çekti.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası 10 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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turkiyede cezalar cadirci olsa bakin bir allahin kulu kavga yapa biliyormu kavga adam bicaklama bizde suc sayilmiyor onun icin herkes bunlari yapiyorCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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tek kelimeyle bu olaya karisanlarin hepsi gercek kulturden insanlikdan saygidan sevgiden yoksun aptal insanlardirCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Malesef insanlık ölmüş ne olur yani versen ölürmüsün arkadaşlar bu olaylar niye bir Avrupa ülkesinde olmuyor aslında bunun çözümü çok kolay tespit edeceksin suçluyu önce bir para cezası anlamazsa 2 defa 1 ay Trafikten men onudamı anlamadı 1 Hafta Katıksız hapis onudamı anlamadı millettin gözü önünde sallandıracaksın bakalım sonra aynı hatayı başka bir Babayiğit yapıyormu görelimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yaşasın cahillikCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ha biraz gayret adanayı geçmenize az kaldıCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır