Yol verme kavgasında levyeler konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yol verme kavgasında levyeler konuştu

Bursa'da sürücülerin levyeli sopalı yol verme kavgası kameralara yansıdı.

Yol verme kavgasında levyeler konuştu
04.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:47

Bursa'da sürücülerin levyeli sopalı yol verme kavgası kameralara yansıdı.

Kavga, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol verme kavgasında iki araçta bulunan toplam beş kişi ellerine aldıkları levye ve demir sopalarla birbirlerine saldırdılar. Kavgada levyelerle araçlara da zarar veren iki grubun o anları ise başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor Haber
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak Haber
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
Silahlı saldırıda 'kaza kurşunu' isabet eden asteğmen öldü
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Muğla'nın kamp alanları doğa tutkunları için eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor
Muğla'nın kamp alanları doğa tutkunları için eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Yük treninin çarptığı römork, traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Yük treninin çarptığı römork, traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Halife Hafter Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Seda Sayan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Bülent Uygun Ivan Obradovic Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Yol verme kavgasında levyeler konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 11:59:09. #1.15#
title