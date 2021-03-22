Yol verme kavgasında kan aktı, yaralılar çalıştıkları iş yerine sığındı
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Yol verme kavgasında kan aktı, yaralılar çalıştıkları iş yerine sığındı

22.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:10

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yol verme kavgasında bıçaklanan 2 kişi, araçlarıyla kaçarak yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki iş yerine sığındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yol verme kavgasında bıçaklanan 2 kişi, araçlarıyla kaçarak yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki iş yerine sığındı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat E. ve Serhat Ö. isimli iki akraba ile bir şahıs arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada bıçaklanan Fırat E. ve Serhat Ö. yaralandı. 54 FB 918 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçmaya başlayan iki yaralı, kavganın yaşandığı bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan iş yerine sığındı. Çalıştıkları iş yerine gelerek yardım isteyen yaralıları gören diğer çalışanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların kaçarak yardım istediği bölgeye ise çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerce kavganın yaşandığı bölgede inceleme yapıldı.

Yaşanan sesler üzerine dışarıya çıktığını aktaran Metin Akıncı isimli vatandaş, "Bıçaklanan arkadaşlar bu araç ile market önünden geçerken Şahin marka bir araç ile tartışmışlar. Bu araçta bulunan Fırat ile kayınçosu, diğer araçtaki şahıs tarafından bıçaklanmışlar. Çocuklarda yaralı bir şekilde burada çalıştıkları için direkt buraya gelmişler. Bizi yaraladılar, vurdular şeklinde. Biz de sesler üzerine aşağıya indik. Bir tanesi burada çalışıyor, diğeri de onun kayınçosu" dedi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Yol verme kavgasında kan aktı, yaralılar çalıştıkları iş yerine sığındı
Yol verme kavgasında kan aktı, yaralılar çalıştıkları iş yerine sığındı
Yol verme kavgasında kan aktı, yaralılar çalıştıkları iş yerine sığındı
Yol verme kavgasında kan aktı, yaralılar çalıştıkları iş yerine sığındı
Yol verme kavgasında kan aktı, yaralılar çalıştıkları iş yerine sığındı
Yol verme kavgasında kan aktı, yaralılar çalıştıkları iş yerine sığındı
Yol verme kavgasında kan aktı, yaralılar çalıştıkları iş yerine sığındı
Yol verme kavgasında kan aktı, yaralılar çalıştıkları iş yerine sığındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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