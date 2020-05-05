Yol verme kavgasında kan aktı
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Yol verme kavgasında kan aktı

05.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:17

Yol verme kavgasında kan aktı Şişli Ergenekon Caddesi'nde yol verme kavgasında bir kişi silahla kolundan yaralandı.

Yol verme kavgasında kan aktı

İSTANBUL - Şişli Ergenekon Caddesi'nde yol verme kavgasında bir kişi silahla kolundan yaralandı.

Olay, Şişli ilçesi Ergenekon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir araç içindeki iki kişi ile 34 BRE 353 plakalı lüks otomobilin sürücüsü Mehmet Şefik B. arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında iddiaya göre iki kişinin bulunduğu aracın içindeki şahıslardan biri tabancasını çıkararak Mehmet Şefik B.'yi kolundan hafif yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Yol verme kavgasında kan aktı

Kaynak: İHA

Manşet

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