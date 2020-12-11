Yol verme kavgasında genci bıçaklayan kişi tutuklandı
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Yol verme kavgasında genci bıçaklayan kişi tutuklandı

11.12.2020 17:42 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:47
Yol verme kavgasında genci bıçaklayan kişi tutuklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada Ertuğrul B.'yi (19) bıçaklayan M.T. ile babası S.T. yakalandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada Ertuğrul B.'yi (19) bıçaklayan M.T. ile babası S.T. yakalandı. M.T. tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Körfez Yeni Yalı Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. Sürücü Ertuğrul B. ile M.T arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen ikili arasındaki tartışma büyüdü. Çıkan kavgada M.T, Ertuğrul B.'yi bıçaklayarak aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ertuğrul B. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Ertuğrul B.'yi bıçaklayan M.T. ile yanında bulunan babası S.T. yakalandı. Baba ve oğlu ifadelerinde korkarak olay yerinden kaçtıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanırken, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yol verme kavgasında genci bıçaklayan kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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