Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAİzmir'in Konak ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle Gürcan Karatosun (57) ve oğlu Alican Karatosun (26), vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen 3 kişi tarafından saldırıya uğradı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İzmir'in Konak ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle Gürcan Karatosun (57) ve oğlu Alican Karatosun (26), vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Olayda baba Karatosun hayatını kaybederken, oğlu Alican Karatosun ise yaralandı. Yaşanan olay anı ile ilgili çevrede bir işyerine ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Kaynak: DHA
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