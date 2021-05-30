Yol verme kavgası kanlı bitti
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Yol verme kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | 3. Sayfa

- Yol verme kavgası kanlı bitti Düzce'de yol verme tartışmasında motosikletli kuryeyi bıçaklayıp kaçan şahıslar, polis ekiplerince yakalandı.

- Yol verme kavgası kanlı bitti

DÜZCE - Düzce'de yol verme tartışmasında motosikletli kuryeyi bıçaklayıp kaçan şahıslar, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Düzce Şerefiye Mahallesi Çoban Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bisiklet ile ilerleyen O.Ç. ve M.Ç. ile motosikletli kurye N.S. arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Şahıslar arasında sözlü tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. O.Ç. yanında getirdiği bıçak ile N.S.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, 2 şahsı bölgeden çok uzaklaşmadan yakalayarak, olay yerine getirdi. Yaralı N.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, şahıslar ise gözaltına alındı.

Yol verme kavgası kanlı bitti
Yol verme kavgası kanlı bitti
Yol verme kavgası kanlı bitti
Yol verme kavgası kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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