Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendirildi

Bilecik İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendirdiBilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, 2020 yılına ait yapılan işleri değerlendirmek ve 2021 yılında yürütülecek işleri görüşmek üzere Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü...

Bilecik İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendirdi

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, 2020 yılına ait yapılan işleri değerlendirmek ve 2021 yılında yürütülecek işleri görüşmek üzere Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü çalışanları ile bir araya geldi. Birim Müdürü Gökhan Yakşe, Harita Mühendisi Samet Büyükkkurt, İnşaat Mühendisleri İhsan Talha Arıgül ve Emre Sağdaş ve Saha Amiri Mustafa Çavdar ile bir araya gelen Bayrakçı, 2020 yılında yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra 2021 yılında yapılacak çalışmaların planlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı, idareleri tarafından yürütülen yol hizmetlerinin önemini vurgulayarak yapılacak, çalışmalarda amaçlarının her zaman hedefleri ve kaliteyi artırmak olduğunu söyledi. - BİLECİK

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Ece Erken Hande Erçel Burak Sergen
Spor Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Josef De Souza Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:04:10. #1.14#
title