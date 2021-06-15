YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, derinliği yer yer 1-2 metreyi bulan yarık oluştu.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, derinliği yer yer 1-2 metreyi bulan yarık oluştu. Yarığın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Derekarabağ köyü yolu ve bölgedeki tarım arazileri üzerinde, bu sabah, yarıklar oluştuğunu görenler, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 1-2 metreyi bulan yarıklar olduğunu belirledi. İş makinesiyle taşınan kumla, yoldaki yarıklar kapatıldı.

Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Keskin ve jandarma ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Halk, kendilerini tedirgin eden durumla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından inceleme yapılmasını istedi. AFAD, yarıkların nasıl oluştuğunu belirlemek için uzman ekip görevlendirdi. Benzer durumların, önceki yıllarda yakın çevredeki Dipevler köyüyle Bolvadin'in çeşitli mahallelerinde de görüldüğü belirtildi. Bölgeden bir fay hattının geçtiği, yarık ve çukurların bundan kaynaklanmış olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiği belirtildi.

YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bağımlılık yapan ilacı yazmayınca doktora saldırmış
Bağımlılık yapan ilacı yazmayınca doktora saldırmış
Son dakika... ANKARA'DA SELE KAPILAN 64 KOYUN TELEF OLDU
Son dakika... ANKARA'DA SELE KAPILAN 64 KOYUN TELEF OLDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Tan Taşçı Hande Erçel Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 13:28:01. #1.14#

title