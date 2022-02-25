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Yol uygulamasında yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yol uygulamasında yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol uygulaması yapan ekipler durdurdukları bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol uygulaması yapan ekipler durdurdukları bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol uygulamasında durdurdukları bir araçta arama yapan ekipleri otomobil içerisinde 16,6 gr skunk maddesi, 13,11 gr metamfetamin maddesi, 1,22 gr kokain maddesi ve 32 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayda H.L.Ç. ve M.A. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahısların, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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