Yol uygulamasında uyuşturucuyla yakalandı

ANTALYA (İHA) - Afyonkarahisar'da polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında 109,90 gram taş kokain maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, Kütahya yolu üzerinde yapılan uygulamada İstanbul'dan Antalya'ya giden otomobilde yapılan aramada, 109,90 gram taş kokain maddesi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddesi sonrasında otomobilde bulunan Mustafa K., gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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