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Yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar polisinin yaptığı yol uygulamasında yabancı uyruklu bir şahsın üzerinden 706,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar polisinin yaptığı yol uygulamasında yabancı uyruklu bir şahsın üzerinden 706,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında; 706,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Maryam Khorramhesarlo isimli yabancı uyruklu şahsa uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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