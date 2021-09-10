Yol uygulamasında durdurulan araçlardan uyuşturucu çıktı
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Yol uygulamasında durdurulan araçlardan uyuşturucu çıktı

Yol uygulamasında durdurulan araçlardan uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan iki araçtan 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan iki araçtan 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuya geçit vermiyor. Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde saat 21.00 sıralarında A.Ö.'ye ait kamyonet durduruldu. Durdurulan araçta yapılan kontrolde 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Araç çekme belgeli çıkınca sürücü A.Ö.'ye bin 339 TL cezai işlem uygulanırken tahkikat başlatıldı.

İçime hazır halde bulundu

Jandarma ekipleri Yığılca-Düzce karayolunda KOM uyuşturucu köpek unsurları ve trafik timi ile icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında M.A. idaresindeki araç durduruldu Durdurulan aracın içinde 5 gram ağırlığında içime hazır kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikata başlatıldı. - DÜZCE

Yol uygulamasında durdurulan araçlardan uyuşturucu çıktı
Yol uygulamasında durdurulan araçlardan uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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