Yol uygulamasında cezaevi firarisi yakalandı
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Yol uygulamasında cezaevi firarisi yakalandı

Eskişehir'deki yol uygulamasında 25 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

29.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:55
Yol uygulamasında cezaevi firarisi yakalandı

'deki yol uygulamasında 25 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari şahıs yakalandı.


Eskişehir'de ekiplerinin yolu uygulama noktasında yaptığı yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 'kasten öldürme' suçundan aranan ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari L.K., yakalandı. Yakalanan hükümlü L.K., Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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