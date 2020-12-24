Yol uygulamalarında aranan 43 kişi yakalandı
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Yol uygulamalarında aranan 43 kişi yakalandı

24.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:37
Yol uygulamalarında aranan 43 kişi yakalandı

Adana'da jandarma ekipleri yaptıkları uygulamalarda aranan 43 şahsı yakaladı.

Adana'da jandarma ekipleri yaptıkları uygulamalarda aranan 43 şahsı yakaladı. Uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye 69 bin 707 TL para cezası kesildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 14 Aralık-20 Aralık 2020 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde yol emniyet ve kontrol faaliyetleri kapsamında yapılan uygulamalarda aranan 43 şahıs yakalandı.

Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele olaylarından 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 20 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 20 gram likit esrar, 137 kg kıyılmış tütün, 11 bin 80 adet içi tütün doldurulmuş sigara, 10 bin adet boş makaron 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında 2 bin 975 araç ve sürücü kontrol edilerek, 93 araca ve sürücüsüne trafik idari para cezası tanzim edilirken 30 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, maske takmayan 10 kişiye 9 bin TL, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 20 kişiye 53 bin 100 TL, karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 140 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye 69 bin 707 TL işlem yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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