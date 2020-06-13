Yol tartışmasında araca çarpıp, havaya ateş açtılar
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Yol tartışmasında araca çarpıp, havaya ateş açtılar

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol verme tartışmasında takip ettikleri 2 kardeşin içinde bulunduğu otomobile çarpıp, havaya ateş açan 2 kişi, vatandaşların tepkisi üzerine kaçtı.

Yol tartışmasında araca çarpıp, havaya ateş açtılar
13.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:47

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yol verme tartışmasında takip ettikleri 2 kardeşin içinde bulunduğu otomobile çarpıp, havaya ateş açan 2 kişi, vatandaşların tepkisi üzerine kaçtı. Polis, şüphelilerden birini yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Güney Mahallesi Albay Sokak'ta meydana geldi. 2 kişinin bulunduğu otomobil, 41 F 5896 plakalı otomobilde bulunan Koray K. ve Umur K. kardeşlerle yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Bu kişiler, kardeşleri D-100 karayolu Derince mevkiinden itibaren takip ederek, otomobilin tamponuna çarptı.

Kardeşler, ağabeyleri Burak K.'nın bulunduğu yere geldi. Araçtan inen 2 kişiden biri havaya ateş ederek kardeşlere saldırmak istedi. Burak K. ve mahalle halkının tepkisi üzerine 2 kişi araçla kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekibinin yaptığı incelemede bir mermi kovanı bulundu. Kardeşlerin ifadesine başvuran polis ekipleri, otomobili kullanan kişiyi gözaltına aldı. Diğer kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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