Yol tamiratları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol tamiratları devam ediyor

Yol tamiratları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bozuk yolların tamir işlemleri aralıksız devam ediyor.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bozuk yolların tamir işlemleri aralıksız devam ediyor.

Burhaniye'de kış şartları ve alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yollar, Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaya devam ediyor. İlçe genelinde aralıksız süren çalışmalar bu hafta Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Ören ve Öğretmenler mahallelerinde aralıksız olarak sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı 39. sokakta alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ekipler tarafından yol yapım çalışmalarına başlandı. Parke taş tamirleri ve yenilenmesiyle yürütülen çalışmalar ayrıca Ören Mahallesi 1004 sokak ve Öğretmenler Mahallesine bağlı muhtelif cadde ve sokaklarda da aralıksız sürdürülüyor. - BALIKESİR

Yol tamiratları devam ediyor

Yol tamiratları devam ediyor

Yol tamiratları devam ediyor

Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Alışverişe doyup dolu bavullarla ülkelerine dönüyorlar

Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Alışverişe doyup dolu bavullarla ülkelerine dönüyorlar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title