Yol tamiratları devam ediyor

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bozuk yolların tamir işlemleri aralıksız devam ediyor.

Burhaniye'de kış şartları ve alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yollar, Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmaya devam ediyor. İlçe genelinde aralıksız süren çalışmalar bu hafta Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Ören ve Öğretmenler mahallelerinde aralıksız olarak sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı 39. sokakta alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ekipler tarafından yol yapım çalışmalarına başlandı. Parke taş tamirleri ve yenilenmesiyle yürütülen çalışmalar ayrıca Ören Mahallesi 1004 sokak ve Öğretmenler Mahallesine bağlı muhtelif cadde ve sokaklarda da aralıksız sürdürülüyor. - BALIKESİR