Yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücü öldü
Kırıkkale'de temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
05.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:24
Kırıkkale'de temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Akın Çetin (26) idaresindeki 06 EV 4580 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda Kırıkkale Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen 71 AAL 027 plakalı yol süpürme aracıyla çarpıştı.
Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA