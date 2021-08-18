Yol sorununu bitiren imza

Bornova Belediyesi, ilçedeki yol kalitesini arttırmak amacıyla projelendirdiği asfalt üretim tesisinin kuruluş hazırlıklarında sona gelindi.

Başkan İduğ: "Bornova'ya yakışan yollar yapacağız"

Bornova Belediyesi tarafından yapılan ihaleyi kazanan firma arasında imzalanan sözleşmeyle Ekim ayında faaliyete geçirilmesi hedeflenen tesis saatte 160 ton asfalt üretebiliyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve E-Mak Makine Genel Müdür Yardımcısı Erdal Gencer tarafından imzalanan sözleşmeyle göre kurulacak olan asfalt üretim tesisi üzerindeki elek sistemi sayesinde istenen karışım oranını belirleyebiliyor ve uzaktan çalıştırma imkanı sağlıyor. 11 bin metrekarelik alanda kurulacak tesis ile yılda 100 bin ton asfalt sererek 3 yılda Bornova'nın tüm yollarını yenilenmesi hedefleniyor.

Yollar ve kaldırımlar yenilenecek

Asfalt plentinin faaliyete geçmesiyle birlikte üretim ve serim sürecini belediyenin üstleneceğini hatırlatan Başkan İduğ, "Mevcut haliyle asfalt yenileme maliyetlerimiz çok fazla. Asfalt üretim tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte yolları ve kaldırımları birkaç yıl içerisinde tamamen yenileyebileceğiz. Yatırımımız birkaç yılda maliyetini çıkartacak. Kaynağı kendi içinde projelerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tesiste çevreye duyarlı üretim sistemleriyle üretim yapılacağını ifade eden Başkan İduğ, "Tesisimiz muadillerine göre yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayacak. Emisyon değeri ise 8,9 miligram/metreküp olacak. Bu da kabul edilebilir üst sınırın yalnızca yüzde 20'sine karşılık geliyor. Ekolojik yıkım ateşini harlamayacağız. Çevreye duyarlı yerel yönetim anlayışını benimsiyoruz" dedi.

Gencer'den Başkan İduğ'a övgü

E-Mak Makine Genel Müdür Yardımcısı Erdal Gencer ise Bornova'nın kültürel yapısı ve bulunduğu konum itibariyle ülke ekonomisinde çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Başkan İduğ'un yaptığı çalışmalarla öne çıkan bir belediye başkanı olduğunu dile getiren Gencer, "Bornova gibi önemli bir kente böyle bir tesis kurmak bizim için büyük bir onurdur" diye konuştu.

Fotoğrafaltı:Bornova Belediyesi ve yüklenici firma arasında imzalanan ön protokolle birlikte kısa süre içerisinde faaliyete geçirilmesi hedeflenen tesiste yılda 100 bin ton asfalt üretilecek.

Kaynak: Bültenler