Yol sorunu kalkıyor, vatandaşın yüzü gülüyor
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Yol sorunu kalkıyor, vatandaşın yüzü gülüyor

Yol sorunu kalkıyor, vatandaşın yüzü gülüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın, ilçelerde yol yatırımları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın, ilçelerde yol yatırımları sürüyor. 17 ilçenin 940 mahallesindeki yatırımlarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, yol ve içme suyu sorunlarını tek tek çözüyor. Coğrafi özelikleri ve zemin yapılarına göre mahalleleri beton, sathi kaplama ve asfalt yollara kavuşturan Fen İşleri Daire Başkanlığı, genişliği de 7 metreye çıkararak sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.

Şehir merkezine 30 km uzaklıkta bulunan 520 nüfuslu Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi'nde sürdürülen yol genişletme ve yapım çalışmalarının ikinci etabını da tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, üçüncü etap yatırımını ise mahalle içinde gerçekleştirecek.

Yol yatırımlarının kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Uluçayır Muhtarı Hayri Yıldız, "Önceleri tozdan durulmuyordu. Yolumuz çok bozuktu. Yan yana iki aracın geçemeyeceği kadar dar olmasını da hesaba katarsak yıllardır sorumuz vardı. Geçen sene 3. 5 aylık çalışmayla bağlantı yolumuzun genişliği 7 metreye çıkarıldı. Ayrıca 5 bin 100 metre uzunluğunda da beton döküldü. Bu sene de ikinci etap çalışmalarında 800 metrelik ilave kısmın sathi kaplaması 14 günde yapıldı. Sorunumuzun büyük kısmı 4 ayda çözüldü. Şuan vatandaş olarak sıkıntı çekmiyoruz. Geriye mahalle içi yollarımız kaldı. 2021 yılı içinde inşallah yapılacak. Bittiğinde de harika olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ile özveriyle çalışan ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi,

Yolda çektikleri sıkıntıları anlatan Sadettin Çelik ise "Yapılan yatırımla bu sıkıntı bitti. Şimdi ise yolumuz dört dörtlük oldu. Bu güne Büyükşehir Belediyesi sayesinde geldik. Başkanımız Mustafa Demir ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

İznini memleketinde geçiren Durmuş Turan ise, "İstanbul'da yaşıyoruz. İzne geldik. Önceden tozdan, çukurlardan ve darlıktan araç kullanmak çok zordu. Ama bakıyorum, yollarımız çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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