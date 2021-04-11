YOL ORTASINDAKİ YILANI ELİYLE YAKALAYIP, SU BİDONUNA KOYDU

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ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, yol ortasındaki engerek yılanını görenler, ne yapacaklarını şaşırdı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, yol ortasındaki engerek yılanını görenler, ne yapacaklarını şaşırdı. Bir vatandaşın kuyruğundan yakalayıp su bidonuna koyduğu yılan, ardından doğal hayata geri bırakıldı.

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3930 sokak üzerinde yaşandı. Top oynayan çocuklar, yol üzerindeki yılanı görünce ailelerine haber verdi. Çocukların haber vermesi üzerine gelen yakınları, yılanı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bir vatandaş, elindeki çubukla müdahale ettiği engerek yılanını, boş su bidonuna sokmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine bir başka vatandaş, kuyruğundan yakaladığı yılanı su bidonuna soktu.

Yılan, daha sonra doğal yaşamına geri bırakıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı