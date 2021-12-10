Yol ortasındaki çukur kazaya neden oldu: 1 yaralı - Haberler
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Yol ortasındaki çukur kazaya neden oldu: 1 yaralı

Yol ortasındaki çukur kazaya neden oldu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, yol ortasındaki çukura giren motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, yol ortasındaki çukura giren motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Faruk Şaşmaz (17), idaresindeki07 ANH 574 plakalı motosiklet, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde ilerlediği esnada yolda bulunan çukura girerek devrildi. Yol ortasındaki çukura girmesi sonucu devrilen motosikletin sürücüsü Ömer Faruk Şaşmaz, yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yol ortasındaki çukur kazaya neden oldu: 1 yaralı

Yol ortasındaki çukur kazaya neden oldu: 1 yaralı

Yol ortasındaki çukur kazaya neden oldu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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