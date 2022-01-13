Yol ortasında yürüyen yayaya otomobil çarptı; o anlar kamerada - Haberler
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Yol ortasında yürüyen yayaya otomobil çarptı; o anlar kamerada

Yol ortasında yürüyen yayaya otomobil çarptı; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta yola çıkan, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Suriye uyruklu Ayman El Akab'a otomobil çarptı.

KAHRAMANMARAŞ'ta yola çıkan, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Suriye uyruklu Ayman El Akab'a otomobil çarptı. Akab yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

?Karamanlı Mahallesi Şekerdere Bulvarı'nda akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ayman El Akab, köprülü kavşakta yola çıkıp yürümeye başladı. Bu sırada 34 VN 5894 plakalı otomobilin sürücüsü Muammer K., Akab'a çarpmamak için direksiyon kırınca kontrolden çıktı. Otomobil, önce sağ tarafında ilerleyen Hayrullah A. yönetimindeki 46 ND 233 plakalı otomobile, ardından da Ayman El Akab'a çarptı. Kazada Akab yaralandı. Ayman El Akab, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, kavgaşkatik güvenlik kamerasına yansıdı.


Yol ortasında yürüyen yayaya otomobil çarptı; o anlar kamerada

Yol ortasında yürüyen yayaya otomobil çarptı; o anlar kamerada

Yol ortasında yürüyen yayaya otomobil çarptı; o anlar kamerada

Yol ortasında yürüyen yayaya otomobil çarptı; o anlar kamerada

Yol ortasında yürüyen yayaya otomobil çarptı; o anlar kamerada

Yol ortasında yürüyen yayaya otomobil çarptı; o anlar kamerada

Yol ortasında yürüyen yayaya otomobil çarptı; o anlar kamerada

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Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri

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