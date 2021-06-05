YOL ORTASINDA SOPALI KAVGAYI ESNAF ÖNLEDİ
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YOL ORTASINDA SOPALI KAVGAYI ESNAF ÖNLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan sopalı kavgayı, araya giren cadde esnafı önledi.

ANTALYA'da yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan sopalı kavgayı, araya giren cadde esnafı önledi. Atatürk caddesi üzerinde seyir halinde olan yabancı plakalı otomobil içinde babasıyla birlikte yanında kız arkadaşı bulunan araç sürücüsün üstüne yürüyen gurbetçi genci, vatandaşlar zorlukla sakinleştirdi.

Turizm kenti Antalya'nın işlek caddelerinden birisi olan Atatürk Caddesi üzerinde yol verme kavgasına tutuşan iki araç sürücüsü çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. "Yanımda kız arkadaşım var" diyerek tepkisini diye getiren araç şoförü, baba ve oğul oldukları öğrenilen iki kişinin üzerine gelmesiyle aracından sopa alıp aşağıya indi. Kısa sürede arbedenin yaşandığı caddede, "Yanımda kız arkadaşım var, kadın var. Ayıp sizin yaptığınız" diyen vatandaşın üzerine yürüyen yabancı plakalı aracın sürücüsü ve babası, "Yanındaki kadın bizim bacımız. Sen küfür ediyorsun, küfür etme" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bir süre itişmelerin ve bağrışmaların ardından vatandaşlar tarafından kavga etmeleri engellenen iki taraf aracına binerek uzaklaştı.

YOL ORTASINDA SOPALI KAVGAYI ESNAF ÖNLEDİ
YOL ORTASINDA SOPALI KAVGAYI ESNAF ÖNLEDİ
YOL ORTASINDA SOPALI KAVGAYI ESNAF ÖNLEDİ
YOL ORTASINDA SOPALI KAVGAYI ESNAF ÖNLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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