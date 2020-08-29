Yol ortasında pompalı saldırı kamerada
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Yol ortasında pompalı saldırı kamerada

GAZİANTEP'te, kimliği belirsiz bir kişi, otomobiliyle seyir halinde olan adı açıklanmayan sürücüyü, trafik ışıklarında durduğu anda, pompalı tüfek ile vurdu.

Yol ortasında pompalı saldırı kamerada
29.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:49

GAZİANTEP'te, kimliği belirsiz bir kişi, otomobiliyle seyir halinde olan adı açıklanmayan sürücüyü, trafik ışıklarında durduğu anda, pompalı tüfek ile vurdu. Saldırgan, elindeki tüfekle vatandaşlar tarafından görüntülendi. 

Olay, önceki gün, Ocaklar Mahallesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kişi, otomobiliyle yol almaya başladı. Trafik ışıklarında durduğu anda ise kendisini takip eden kimliği belirsiz şüphelinin, pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sürücü  vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.


Kaynak: DHA

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