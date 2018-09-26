Yol Ortasında Otlayan Büyükbaş Hayvanlar, Sürücüleri Korkuttu
SAMSUN'un Terme ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nun ortasında yer alan yeşil alanda otlayan zaman zaman karayoluna da inen başıboş büyükbaş hayvanlar, sürücülere korkulu anlar yaşattı.
SAMSUN'un Terme ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nun ortasında yer alan yeşil alanda otlayan zaman zaman karayoluna da inen başıboş büyükbaş hayvanlar, sürücülere korkulu anlar yaşattı.
Terme ilçesi Dalbahçe Hacıoğlu mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu ortasındaki yeşil alanda başıboş otlayan büyükbaş hayvan sürüsü, yoldan araçları ile geçen sürücülere zor anlar yaşattı. Zaman zaman karayoluna çıkarak ilerleyen sürü, karayolu güvenliğini tehlikeye düşürdü. Karayolundaki güzergah üzerinde yer alan yeşil alanın çevresinin korunaksız oluşu nedeniyle aniden yola giren hayvanlar olası kazalara davetiye çıkardı. Başıboş ineklerin, yol ortasında yarattığı tehlike üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. - Samsun