Yol ortasında gündüz vakti silahlı saldırı anı kamerada
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Yol ortasında gündüz vakti silahlı saldırı anı kamerada

Yol ortasında gündüz vakti silahlı saldırı anı kamerada
07.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:33

Yol ortasında gündüz vakti silahlı saldırı anı kamerada Manisa'nın Salihli ilçesinde yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Yol ortasında gündüz vakti silahlı saldırı anı kamerada

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Olay, Salihli'nin Namık Kemal Mahallesi Ferah Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Serdal A. ve Ahmet D.(19), araçları ile seyir halindeyken, cadde üzerinde karşılaştı. Serdal A. yanındaki pompalı tüfek ile Ahmet D.'nin aracına ateş açınca, Ahmet D. aracından inerek kaçmaya başladı. Serdal A. buna rağmen 1 el daha ateş açarak, Ahmet D.'yi kalça kısmından yaraladı. Şüpheli Serdal A., aracına binip olay yerinden kaçarken, Ahmet D. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cadde üzerindeki güpegündüz silahlı saldırı anı ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından anbean kaydedildi.

Yol ortasında gündüz vakti silahlı saldırı anı kamerada

Kaynak: İHA

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