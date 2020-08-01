Yol ortasında bozulan aracı trafik polisi itti Bayburt'ta yol ortasında aracı bozulan vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti.

Bayburt'ta yol ortasında aracı bozulan vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Valilik binası önünde bir otomobil arıza yaptı. O sırada görevli trafik polisi Mete Özdemir, aracını itmekte zorlanan sürücüyü fark etti.

Özdemir, sürücü ile yoldan geçen bir vatandaşla birlikte aracı 20 metre iterek yol kenarında uygun noktaya çekti.

Özdemir'in yardım ettiği o anlar MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA