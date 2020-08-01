Yol ortasında alev alan aracı polisler söndürdü Adıyaman'da, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araca müdahale eden polisler, aracı kül olmaktan kurtardı.

Adıyaman'da, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araca müdahale eden polisler, aracı kül olmaktan kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü karşısında Sait A'ya ait hafif ticari aracın motor kısmında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden sürücü yol kenarında durdu. Bu esnada Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunan polis ekipleri dumanları fark edince yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Polis ekiplerinin yangına müdahalesine çevredeki esnaflarda yangın söndürme tüpleriyle destek verdi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda araç kül olmaktan kurtarıldı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince araçta soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA