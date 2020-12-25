Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
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Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı

25.12.2020 03:56 | Son Güncelleme: 25.12.2020 04:37

Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına terk edilmiş vaziyette bırakılan iş makinesinin kabininde kurşun izlerine rastlandı.

Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına terk edilmiş vaziyette bırakılan iş makinesinin kabininde kurşun izlerine rastlandı. İş makinesi yakınında da boş mermi fişekleri bulundu.

Akıl almaz olay, Malkara - Şahin yolu üzeri Gürgen bayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ortasında park halinde bulunan bir iş makinesinin trafiği tehlikeye düşürdüğü yönünde yapılan ihbar üzerine Malkara jandarma ekipleri harekete geçti. Yokuşa çıkarken yola yağ akıttığı öne sürülen iş makinesinin kabininde çok sayıda kurşun izine rastlandı. Kepçeye yakın mesafede yol üzerinde de 2 adet boş mermi fişeği bulundu.

"İş makinesinden dumanlar yükseliyordu"

Seyir halindeyken yol ortasında duran iş makinesine çarpmamak için bir anda frene bastığını ve kaza tehlikesi atlattığını ifade eden Mustafa Avcı, "Yolda bir anda önüme iş makinesi çıktı. Farları sönük vaziyette ve yoğun bir şekilde duman yükseliyordu. Çarpmamak için hemen frene bastım. Yolda kaza riski yaşattığı ve etrafında operatörün olmadığını fark edince jandarma ekiplerine haber verdim. Daha sonra iş makinesi yakınında yolda boş mermi kovanları olduğunu fark ettim" diye konuştu.

Olayı aydınlatmak için çalışma başlatan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, iş makinesinin kime ait olduğunu araştırıyor.

Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
Tekirdağ'da sır gibi olay... Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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