Yol Kontrolünde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bodrum ilçesinde otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Bodrum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye giriş yapmaya çalışan şüpheli otomobili durdurdu.



Uyuşturucu arama köpeği Molly ile yapılan aramada, motor kaputunun altına gizlenmiş yaklaşık 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Polis, araçtaki B.Ç, G.Ç. ve N.Ç. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Bodrum Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Şüphelilere uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.



Narkotik köpeğin uyuşturucu maddeyi bulduğu anlar, polis kamerasına da yansıdı.