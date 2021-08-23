Yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalandılar

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulaması sırasında 5 şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulaması sırasında 5 şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, suçları önlemek amacıyla şehrin giriş çıkışlarında yol kontrolünü ve denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda hafta sonu Gümüşova D-100 Karayolu üzerinde yol kontrolü yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada bir kişide ve özel araçları ile seyir halinde olan 4 kişide bir miktar esrar ve metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahısların üzerinde de uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlarda bulundu. Uyuşturucu madde ile yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı