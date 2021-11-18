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Yol kontrolünde sahte bandrollü içki ele geçirildi

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Yol kontrolünde sahte bandrollü içki ele geçirildi

İzmir'den Muğla'nın Yatağan ilçesine kaçak ve sahte bandrollü alkollü içki sevkiyatı yapılacağı bilgisi alan Jandarma ekipleri 96 şişe sahte bandrollü içki ele geçirdi.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - İzmir'den Muğla'nın Yatağan ilçesine kaçak ve sahte bandrollü alkollü içki sevkiyatı yapılacağı bilgisi alan Jandarma ekipleri 96 şişe sahte bandrollü içki ele geçirdi.

Yatağan yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince F.D. isimli şahsın kullandığı araçta arama yaptı. Yapılan aramada 96 şişe sahte bandrollü rakı, 5 şişe bandrolsüz viski ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

(Bekir Tosun/ İHA)

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