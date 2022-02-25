Yol kontrolünde durdurulan otomobilden Bizans dönemine ait bin 396 sikke çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol kontrolünde durdurulan otomobilden Bizans dönemine ait bin 396 sikke çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yol kontrolünde durdurulan otomobilden Bizans dönemine ait bin 396 sikke çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesinde bir otomobilin içerisinde Bizans dönemine ait bin 396 sikke ele geçirildi.

ARHAVİ, ARTVİN (İHA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde bir otomobilin içerisinde Bizans dönemine ait bin 396 sikke ele geçirildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Arhavi ilçe girişi yol kontrol noktasında yapılan arama faaliyeti esnasında bir otomobil durduruldu. N.F.A. isimli kişi yönetimindeki otomobilde jandarma ekiplerince yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 396 sikke ele geçirildi.

Sürücü N.F.A ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan, ele geçirilen tarihi eşyalara el konulduğu ve Erzurum Müze Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Arhavi, Artvin, Bizans, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title