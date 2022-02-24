Artvin'de bir otomobilde 1396 sikke ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de bir otomobilde 1396 sikke ele geçirildi

AA, Bayram Sarayoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Artvin'de bir otomobilde 1396 sikke ele geçirildi

Artvin'in Arhavi ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1396 sikke ele geçirildi.

ARHAVİ, ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1396 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Arhavi ilçe girişi yol kontrol noktasında yapılan arama faaliyeti sırasında, N.F.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1396 sikke ele geçirildi.

Sürücü N.F.A. ile otomobilde bulunan Ö.A. gözaltına alındı.

AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

Jandarma, Arhavi, Artvin, Bizans, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title