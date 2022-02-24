Artvin'de bir otomobilde 1396 sikke ele geçirildi
AA, Bayram Sarayoğlu - Güncel
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Artvin'in Arhavi ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1396 sikke ele geçirildi.
ARHAVİ, ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1396 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Arhavi ilçe girişi yol kontrol noktasında yapılan arama faaliyeti sırasında, N.F.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1396 sikke ele geçirildi.
Sürücü N.F.A. ile otomobilde bulunan Ö.A. gözaltına alındı.
AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel