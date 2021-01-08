Yol kontrolünde durdurulan araçta 55 kilo eroin ele geçirildi
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Yol kontrolünde durdurulan araçta 55 kilo eroin ele geçirildi

08.01.2021 23:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:49
Yol kontrolünde durdurulan araçta 55 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, 54 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, 54 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesindeki uygulama noktasında denetim yaptı. Şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik arama köpeği ile yapılan aramada, batı illerine götürülmek üzere aracın tavan kısmına zulalanmış 54 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Bir şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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