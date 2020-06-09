Yol kontrolünde aranan yolcunun ayakkabısının altından uyuşturucu çıktı
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Yol kontrolünde aranan yolcunun ayakkabısının altından uyuşturucu çıktı

Yol kontrolünde aranan yolcunun ayakkabısının altından uyuşturucu çıktı Düzce'de jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, yolcu kısmında bulunan şahsın ayakkabısının altına sakladığı uyuşturucuyu asayiş köpeği tespit etti.

09.06.2020 18:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:41

Yol kontrolünde aranan yolcunun ayakkabısının altından uyuşturucu çıktı

DÜZCE - Düzce'de jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, yolcu kısmında bulunan şahsın ayakkabısının altına sakladığı uyuşturucuyu asayiş köpeği tespit etti.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Cumayeri ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolu üzerinde rutin yol kontrolü esnasında şüphelenen bir aracı durdurdu. Araç ve araçta yolcu olarak bulunan kişiler üzerinde arama çalışması yapıldı. Yapılan arama da Araçta yolcu olarak bulunan F.K.'nın yapılan üst aramasında 25 gram bonzai maddesi tespit edildi. Ayakkabının altına sakladığı uyuşturucu maddeyi asayiş köpeği koku alarak bulurken, daha önceden de aramasının olduğunu tespit edilen şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Yol kontrolünde aranan yolcunun ayakkabısının altından uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA

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