Yol kontrolünde, araçtan 1 kilo metamfetamin çıktı

Yol kontrolünde, araçtan 1 kilo metamfetamin çıktı

BİTLİS'te, polis ekiplerince yol kontrolü sırasında arama yapılan araçta, 1 kilo 888 metamfetamin ele geçirildi.

21.08.2019 11:37
Yol kontrolünde, araçtan 1 kilo metamfetamin çıktı
BİTLİS'te, polis ekiplerince yol kontrolü sırasında arama yapılan araçta, 1 kilo 888 metamfetamin ele geçirildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 kilo 888 metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Kaynak: DHA
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