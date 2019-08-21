Yol kontrolünde, araçtan 1 kilo metamfetamin çıktı
BİTLİS'te, polis ekiplerince yol kontrolü sırasında arama yapılan araçta, 1 kilo 888 metamfetamin ele geçirildi.
21.08.2019 11:37
BİTLİS'te, polis ekiplerince yol kontrolü sırasında arama yapılan araçta, 1 kilo 888 metamfetamin ele geçirildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 kilo 888 metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 kilo 888 metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA