Yol kontrolünde 520 gram eroin ele geçirildi
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Yol kontrolünde 520 gram eroin ele geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobildeki şüphelinin üst aramasında 520 gram eroin ele geçirildi.

12.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:44
Yol kontrolünde 520 gram eroin ele geçirildi

'ın ilçesinde otomobildeki şüphelinin üst aramasında 520 gram eroin ele geçirildi.

Hasankeyf İlçe ekiplerince, ilçe girişindeki yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde eroin kullanımı için çeşitli malzemeler bulundu.

Ekiplerce, araçtaki H.K, R.A ve Y.Ç'nin üzerinde detaylı arama yapıldı.

Üst aramasında H.K'nin pantolonundaki gizli bölmelerde 520 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yol kontrolünde 520 gram eroin ele geçirildi
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