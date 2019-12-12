Yol kontrolünde 520 gram eroin ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobildeki şüphelinin üst aramasında 520 gram eroin ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde otomobildeki şüphelinin üst aramasında 520 gram eroin ele geçirildi.
Hasankeyf İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe girişindeki yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde eroin kullanımı için çeşitli malzemeler bulundu.
Ekiplerce, araçtaki H.K, R.A ve Y.Ç'nin üzerinde detaylı arama yapıldı.
Üst aramasında H.K'nin pantolonundaki gizli bölmelerde 520 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.